Издевательством над демократией назвал Лукашенко выборы в США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход президентских выборов в США.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил он.

Лукашенко цитирует в субботу госагентство БелТА.

Президент отметил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Белоруссии. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко выразил мнение, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но окончательные итоги подсчета голосов до сих пор не подведены. Действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.