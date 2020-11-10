Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:52Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

После пандемии от активных передвижений откажутся до 83% путешественников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Опрос часто летающих в самолетах граждан 12 стран показал, что после ослабления пандемии коронавируса 83% из них не планируют возобновлять привычные для себя активные поездки по делам или на отдых. Британская компания Inmarsat опросила 9500 человек, передает Bloomberg.

Пандемия коронавируса

При этом 41% опрошенных заявили, что намерены меньше пользоваться любыми видами транспорта, а 31% планируют сократить количество авиаперелетов.

Заметнее всего настроения изменились в Азии: меньше путешествовать после пандемии планируют 58% респондентов в Индии и 55% в Южной Корее. Только треть опрошенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе уверены, что смогут возобновить перелеты в ближайшие шесть месяцев.

Боязнь заразиться коронавирусом подточила готовность людей путешествовать. Кроме того, в связи с вынужденным переходом многих трудящихся на удаленку и с начавшимся экономическим кризисом, компании стали сокращать расходы на деловые поездки и открыли возможность вести бизнес дистанционно.

Также на желании путешествовать сказываются противоречия требований разных стран по тестированию и карантинным ограничениями при пересечении границы и их непредсказуемые изменения, отмечают исследователи.

"Мы долгое время сидели по домам, сейчас мы привыкли вести бизнес виртуально, - заявил Крис Роджерсон, вице-президент Inmarsat Aviation по глобальным продажам. - Количество деловых поездок несколько снизится, поскольку мы привыкли к более частому взаимодействию в цифровом формате, и авиакомпании должны будут приспособиться к этому".

Он полагает, что для восстановления трафика 2019 года "многие вещи должны сойтись воедино" и обеспечить возможность путешествовать.

Время пандемии

12
Мумбаи, ИндияКаракас, ВенесуэлаСингапурСектор ГазаУхань, КитайБангкок, ТаиландЭн-Наджаф, ИракКаир, ЕгипетАккра, ГанаЛондон, ВеликобританияКиев, УкраинаИерусалим, Израиль
Мумбаи, Индия
Хроника 27 января – 10 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Inmarsat Aviation Великобритания Крис Роджерсон Индия Южная Корея коронавирус

Новости по теме

Новости

Азербайджан возбудил дело о сбитом российском Ми-24 по статье о халатности

Азербайджан возбудил дело о сбитом российском Ми-24 по статье о халатности

Три самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром в Армении

Три самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром в Армении

Командование российских миротворцев в Карабахе прибыло в Армению

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о своей ответственности за карабахскую неудачу

Пашинян заявил о своей ответственности за карабахскую неудачу

Лукашенко пригрозил ликвидировать частные компании за отказ создать профсоюз

Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована

Песков заявил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

Словарь Collins назвал "локдаун" словом 2020 года

БелАЭС приостановила выработку электроэнергии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы начали размещаться в Нагорном Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что бои в Нагорном Карабахе не прекратились полностью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');