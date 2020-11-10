После пандемии от активных передвижений откажутся до 83% путешественников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Опрос часто летающих в самолетах граждан 12 стран показал, что после ослабления пандемии коронавируса 83% из них не планируют возобновлять привычные для себя активные поездки по делам или на отдых. Британская компания Inmarsat опросила 9500 человек, передает Bloomberg.

При этом 41% опрошенных заявили, что намерены меньше пользоваться любыми видами транспорта, а 31% планируют сократить количество авиаперелетов.

Заметнее всего настроения изменились в Азии: меньше путешествовать после пандемии планируют 58% респондентов в Индии и 55% в Южной Корее. Только треть опрошенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе уверены, что смогут возобновить перелеты в ближайшие шесть месяцев.

Боязнь заразиться коронавирусом подточила готовность людей путешествовать. Кроме того, в связи с вынужденным переходом многих трудящихся на удаленку и с начавшимся экономическим кризисом, компании стали сокращать расходы на деловые поездки и открыли возможность вести бизнес дистанционно.

Также на желании путешествовать сказываются противоречия требований разных стран по тестированию и карантинным ограничениями при пересечении границы и их непредсказуемые изменения, отмечают исследователи.

"Мы долгое время сидели по домам, сейчас мы привыкли вести бизнес виртуально, - заявил Крис Роджерсон, вице-президент Inmarsat Aviation по глобальным продажам. - Количество деловых поездок несколько снизится, поскольку мы привыкли к более частому взаимодействию в цифровом формате, и авиакомпании должны будут приспособиться к этому".

Он полагает, что для восстановления трафика 2019 года "многие вещи должны сойтись воедино" и обеспечить возможность путешествовать.