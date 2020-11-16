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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
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В Италии антитела к коронавирусу нашли в крови, взятой в сентябре 2019 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Италии коронавирус Sars-Cov-2 распространялся уже в сентябре 2019 года: антитела к нему нашли в крови, взятой на анализ еще в том месяце.

Пандемия коронавируса

"Мы провели анализ и изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови 959 человек, которым был проведен скрининг на опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)", - говорится в докладе Института онкологии Милана и Университа Сиены.

Исследование показало, что больше всего случаев было Ломбардии, затем следуют Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето. Получается, что бессимптомные случаи COIVID-19 в стране начались еще до появления официального "первого пациента".

Массимо Гали, директор клиники инфекционных заболеваний "Луиджи Сакко" в Милане, сомневается в том, что этот вирус "настолько стар", что присутствует в Италии с сентября 2019 года: почему сразу же не появились первые очаги заражения?

Ранее считалось, что новый коронавирус начал распростораняться в декабре в Ухане, а первые заболевшие посещали рынок живности и морепродуктов в центре города. До сих пор доподлинно неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19.

Первое время считалось, что коронавирус не может передаваться от человека к человеку. В январе первые случаи заражения коронавирусом стали выявлять в Европе.

В мае исследование показало, что коронавирус был в крови человека, заболевшего пневмонией в предместье Парижа 27 декабря. Этот пациент с тех пор давно выздоровел. Он говорил, что не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны, и не понимает, как мог заразиться. Первыми случаями COVID-19 во Франции считались три эпизода, подтвержденных 24 января, считается, что вирус они привезли из Уханя.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Италия коронавирус Ломбардия университет Сиены Китай Ухань Франция Институт онкологии Милана Массимо Гали

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