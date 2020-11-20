Что случилось этой ночью: пятница, 20 ноября

Позиция ЕК по российской вакцине, циклон во Владивостоке, предполагаемая координация демократами нарушений на выборах в США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава ЕК объяснила свою позицию по российской вакцине Sputnik V. ЕС исходит в своей политике вакцин из их безопасности и надежности и не обсуждал приобретение Венгрией этого препарата.

- Байден назвал поведение Трампа безответственным. Говоря о призыве Трампа к местным чиновникам от Республиканской партии отказываться заверять результаты выборов на уровне штатов и округов, Байден заявил: "То, что президент делает сейчас, на самом деле, это будет еще один инцидент, когда он войдет в историю как один из самых безответственных президентов".

- Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки. Метель и сильный ветер продолжаются в городе вторые сутки. Временно остановлено движение трамваев и троллейбусов. Власти начали открывать пункты временного размещения из-за ЧС.

- Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах. По данным юристов, основные нарушения при обработке бюллетеней происходили в крупных городах, подконтрольных демократам. В качестве примеров Джулиани привел Детройт, Филадельфию.