В Ереване оппозиция вышла на митинг с требованием отставки премьера

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Митинг оппозиции с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна проходит в субботу на площади Свободы в центре Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На площади собрались несколько сотен человек. Выступающие критикуют решение Пашиняна по Нагорному Карабаху, обвиняя его в "предательстве национальных интересов".

Оппозиционные партии с 10 ноября проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном заявления о прекращении огня и вводе миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче азербайджанцам ряда территорий в регионе.

Вместе с тем, парламентской оппозиции пока не удалось добиться проведения заседания парламента, чтобы заявить о недоверии премьеру.