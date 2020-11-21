Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Почти две тысячи беженцев вернулись в Степанакерт с миротворцами

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами из Армении в Степанакерт, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"20 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. "За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек", – отметили в военном ведомстве.

"Обеспечение безопасности возвращения и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", – говорится в сообщении.

С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 6 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома, информирует Минобороны России.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября – 19 автобусов (475 чел.), 16 ноября – 19 автобусов (482 чел.), 17 ноября – 24 автобуса (502 чел.), 18 ноября – 23 автобуса (936 чел.), 19 ноября – 27 автобусов (1235 чел).

Нагорный Карабах Степанакерт Азербайджан

Новости по теме

Новости

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

Захвативший заложников налетчик задержан в Тбилиси

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г.

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

В Белоруссии задумались о сокращении декретного отпуска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');