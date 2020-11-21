Почти две тысячи беженцев вернулись в Степанакерт с миротворцами

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами из Армении в Степанакерт, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"20 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов и личного автотранспорта с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 23 автобуса и 250 личных автомобилей проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта в сопровождении патрулей миротворческого контингента и военной полиции Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие. "За сутки в свои дома вернулись более 1900 человек", – отметили в военном ведомстве.

"Обеспечение безопасности возвращения и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", – говорится в сообщении.

С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 6 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома, информирует Минобороны России.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента Владимира Путина "О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября – 19 автобусов (475 чел.), 16 ноября – 19 автобусов (482 чел.), 17 ноября – 24 автобуса (502 чел.), 18 ноября – 23 автобуса (936 чел.), 19 ноября – 27 автобусов (1235 чел).