Байден выразил готовность встретиться с Трампом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Джо Байден, который, по предварительным данным, победил на выборах президента США, заявил о своей к встрече с действующим главой государства Дональдом Трампом, сообщает The Hill.

"Конечно, я встречусь с ним, если он попросит", - цитирует Байдена издание.

Трамп и Байден не встречались с момента финальных президентских дебатов в конце октября.

Уходящие президенты традиционно приветствуют своих преемников в Белом доме. Трамп посетил бывшего президента Барака Обаму примерно через неделю после выборов 2016 года.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Большинство из них были проиграны.

Накануне Трамп рекомендовал главе Администрации общих служб (GSA) сделать "все необходимое" для передачи власти Байдену. Этот шаг необходим для того, чтобы избранный президент получил доступ к правительственным данным, федеральным агентствам, а также 6,3 млн долларов госфинансирования для перехода власти от администрации Трампа к администрации Байдена.

Позднее CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщил, что Белый дом дал разрешение на предоставление Байдену доступа к ежедневным президентским докладам разведслужб.