В ВОЗ не считают катание на лыжах значимым фактором распространения COVID-19

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Катание на горных лыжах не сказывается существенным образом на распространении коронавируса COVID-19, считает главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Я не думаю, что много людей заразится (коронавирусом - ИФ) при спусках на лыжах со склонов ", - сказал Райан на брифинге в понедельник, комментируя решение ряда европейских стран не открывать горнолыжных курорты.

Он отметил, что реальные проблемы с распространением коронавируса связаны в большей степени с аэропортами, автобусами, которые будут привозить и увозить людей с горнолыжных курортов, а также с подъемниками.

Ранее в ВОЗ уже указывали, что коронавирус вообще менее активно распространяется на открытом воздухе, чем в помещениях.

Между европейскими странами ранее возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, но Брюссель посчитал это вопросом национальной компетенции. Власти отдельных стран опасаются, что без единых правил европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, что приведет к росту заболеваемости коронавирусом по их возвращении на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Некоторые страны, в том числе Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники. Австрия не намерена этого делать.