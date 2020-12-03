Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:09Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Бывшие президенты США будут пропагандировать вакцинацию от COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший примут участие в агитационной программе за вакцинацию от коронавируса COVID-19 на телевидении, чтобы повысить рейтинг доверия американцев к вакцине, сообщает американский телеканал CNN.

"В конце концов я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке", - сказал Обама.

Глава администрации Буша-младшего Фредди Форд заявил в свою очередь, что бывший президент обратился к главному инфекционисту Энтони Фаучи и к координатору Белого дома по реагированию на COVID-19 Деборе Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины.

Представители Клинтона также сообщили о согласии экс-президента на прохождение вакцинации в прямом эфире.

20 ноября американская корпорация Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

Хроника 09 января – 03 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Барак Обама Билл Клинтон Джордж Буш-младший США Коронавирус

Новости по теме

Новости

Сторонники Санду вышли на митинг к парламенту Молдавии

Кипрский суд арестовал активы Ананьевых и их жен на 267 млн евро

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 64,5 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

WSJ узнала вероятного кандидата на пост главы ЦРУ

Умер бывший президент Франции Жискар д'Эстен

Умер бывший президент Франции Жискар д’Эстен

Президент Мексики назвал локдауны плохим методом борьбы с COVID-19

Что произошло за день: среда, 2 декабря

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Иностранный турпоток в Испанию упал на 76% за 10 месяцев

Пожилую шведку арестовали за то, что она на 30 лет заточила сына дома

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');