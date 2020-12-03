Бывшие президенты США будут пропагандировать вакцинацию от COVID-19

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший примут участие в агитационной программе за вакцинацию от коронавируса COVID-19 на телевидении, чтобы повысить рейтинг доверия американцев к вакцине, сообщает американский телеканал CNN.

"В конце концов я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке", - сказал Обама.

Глава администрации Буша-младшего Фредди Форд заявил в свою очередь, что бывший президент обратился к главному инфекционисту Энтони Фаучи и к координатору Белого дома по реагированию на COVID-19 Деборе Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины.

Представители Клинтона также сообщили о согласии экс-президента на прохождение вакцинации в прямом эфире.

20 ноября американская корпорация Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.