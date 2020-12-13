Российские миротворцы разминировали окрестности аэропорта Степанакерта

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта "Степанакерт", очистив около 12 га территории и обследовав 130 зданий, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

"Обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета", - добавили в оборонном ведомстве.

Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России обследуют частные дома и приусадебные участки в Степанакерте, очищают от мин и снарядов территорию вокруг опор линий электропередач, обеспечивая тем самым безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов энергетической инфраструктуры.

"Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 150 га местности, около 32 км дорог, обнаружено и обезврежено 4 760 взрывоопасных предметов", - приводит данные министерство.

Одновременно российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

"При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. Всего с начала работ восстановлены 48 опор и 17,2 км ЛЭП, 31 трансформатор", - сообщает российское военное ведомство.

Азербайджан при поддержке Турции с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Бои завершились подписанием президентами РФ, Азербайджана и премьер-министром Армении заявления, по которому с полуночи 10 ноября по московскому времени вступает в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях. Также Россия направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.