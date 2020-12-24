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Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете, который ранее одобрил Конгресс США.

Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России".

"К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", – говорится в заявлении президента.

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Трамп не раз предупреждал о планах применить право вето в отношении этого законопроекта.

Ранее обе палаты конгресса одобрили этот проект подавляющим большинством голосов. Это означает, что теперь, после ветирования документа Трампом, конгрессмены все равно могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Документ подразумевает санкции против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако Возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

США Дональд Трамп Пентагон

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