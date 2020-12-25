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Пашинян согласился провести внеочередные выборы в 2021 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

"Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, очевидно, что действия оппозиции с требованием отставки премьер-министра не получили поддержки народа.

"Оппозиция имела все возможности для генерации народной поддержки вокруг своего требования – владеет финансовыми, информационными, организационными ресурсами, имела широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но не смогла не только обеспечить народную поддержку, но и количество их сторонников достигло минимума, уличные процессы ослабли. Никто не может сказать, что мы держали власть путем применения грубой силы. Напротив, нас обвиняют в неуместной мягкости", - отметил Пашинян.

Он заявил, что все это "не меняет приверженность нашей политической команды и мою личную приверженность встать перед народом и ответить перед народом".

Пашинян заявил, что "не цепляется за кресло премьера", но в то же время не может проявить "небрежное отношение" к доверенной ему народом власти и должности премьера.

"Судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства должен решить народ своим свободным волеизъявлением. Я, как премьер-министр, считаю себя гарантом свободного изъявления этой воли", - заявил Пашинян.

Он отметил, что готов в результате решения народа оставить должность премьер-министра.

"Готов оставить пост премьера только решением народа. Также готов в случае подтверждения доверия народа в дальнейшем продолжить лидерство Армении в этот сложный период. Есть единственный вариант получения ответов на все эти вопросы – проведение внеочередных парламентских выборов", - заявил премьер Армении.

Армения Никол Пашинян

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