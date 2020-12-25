Что случилось этой ночью: пятница, 25 декабря

Хакерская атака на Microsoft cloud, новый штамм коронавируса в Нигерии, ночные удары по Сирии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Рязанской области на трассе опрокинулся рейсовый автобус. Погибли три человека, еще 15 пострадали. Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе двое детей.

- В ходе недавних кибератак хакеры получили доступ к облачному сервису Microsoft, сообщает Washington Post. Также была взломана электронная почта некоей частной компании. В Microsoft факт взлома отрицают.

- В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый штамм P681H, в отличие от южноафриканского и британского, не является более заразным, однако ученые отмечают, что им нужно провести еще исследования.

- Сирия сообщила об ударах Израиля. Целью атаки был город Масьяф в провинции Хама. Большинство ракет было перехвачено сирийскими средствами ПВО.

- Власти Петербурга разрешили ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря по 10 января. Работать ночью по-прежнему запрещено. Изначально Смольный разрешил ресторанам принимать посетителей в новогодние праздники только с 06:00 до 19:00, а с 30 декабря по 3 января - работать только навынос.