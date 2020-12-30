Москва расширила санкционный список британцев

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Москва расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в Россию, об этом МИД уведомил британского посла Дебору Броннерт, сообщила пресс-служба министерства. Под новые санкции "попали те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности".

Посла 30 декабря вызвали на Смоленскую площадь и там ей вручили соответствующую ноту.

Представитель МИД объяснил ей, что в ответ на введение в октябре британских санкций в отношении нескольких россиян "под предлогом их мнимой причастности к инциденту с А.Навальным", российская сторона, основываясь на принципе взаимности, решила принять ответные меры.

Лондон вслед за Брюсселем ввел санкции против шести граждан и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом Алексея Навального. Под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны России Павел Попов и Алексей Криворучко.

Санкции ЕС и Великобритании были введены в рамках ограничений за распространение и применение химического оружия. Ранее по этому же принципу вводились санкции против тех, кого в Европе считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

29 декабря источники "Коммерсанта" в МИД сообщили, что Москва введет зеркальные санкции, под них попадут "шесть высокопоставленных чиновников Великобритании, связанных с военно-химической программой и имеющих отношение к военной лаборатории в Портон-Дауне": два заместителя министра, глава спецслужбы, руководство научно-технической лаборатории вооруженных сил Великобритании.

В ноябре глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия уже ввела ответные санкции, в первую очередь против чиновников из Германии и Франции, "поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия". По его словам, под санкции попали руководящие сотрудники аппаратов глав ФРГ и Франции.

Правительство Германии в начале сентября объявило, что военные эксперты пришли к выводу, что Навальный, который находился на лечении в Берлине, был отравлен веществом группы "Новичок". Эти выводы подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франции, а затем лаборатории ОЗХО. Москва отрицает возможность отравления политика на территории России.

СМИ также сообщали, что клиника Charite, где лечился Навальный, запрашивала консультации не только у германских военных экспертов по отравляющим веществам, но и в британской лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Дауне, которая также специализируется на химическом и биологическом оружии.