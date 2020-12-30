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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
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Максимально жесткие ограничения введут еще в ряде регионов Великобритании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Великобритании из-за роста числа заражений коронавирусом с 31 декабря вводят наивысший уровень ограничений еще в нескольких регионах, сообщает телеканал Sky News.

"Я боюсь, это совершенно необходимо. Резко растущие случаи (заражения - ИФ) и госпитализации, которые за ними следуют, показывают необходимость действовать там, где вирус распространяется", - сказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

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Сейчас такой режим действует в Лондоне и на юго-востоке Англии. В городе закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. С завтрашнего дня с этими ограничениями столкнутся еще 20 млн британцев – в ряде городов в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир и других населенных пунктах.

В середине декабря британские власти сообщили о новом штамме коронавируса, который обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 2,3 млн человек, более 71 тыс. умерли.

Великобритания коронавирус

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