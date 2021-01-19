Володин назвал политзаключенными задержанных при штурме Капитолия

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политзаключенными участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которые были задержаны и которым грозит тюрьма. Он сказал это, открывая весеннюю сессию палаты.

"Везде участники санкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей "внутренними террористами", которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - предложил спикер.

По его словам, США поощряли насильственные неконституционные действия во многих странах, в том числе в Европе, на постсоветском пространстве, Азии, Африке и Латинской Америке, но теперь сами оказались в подобной ситуации и отреагировали ограничением свободы слова для политических сил и уголовными разбирательствами.

"Вашингтону придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды. Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула", - сказал Володин.

Ранее на этом же заседании он назвал причиной событий 6 января в Вашингтоне глубокий раскол в американском обществе, который стал следствием борьбы двух основных партий и вражды, развязанной по всей стране. Также он отметил, что избирательная система в США устарела.

"Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан", - отметил он.

В день штурма Капитолия Володин также отметил архаичность избирательной системы США, когда судьбу выборов "решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию". Он посоветовал Америке заняться исправлением недостатков собственной политической системы и констатировал, что стало бессмысленным считать США образцом демократии.