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Путин поручил МИД обсудить с США продление ДСНВ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял предложение российского правительства заключить международный договор о продлении Договора об СНВ-3 с США и поручил Министерству иностранных дел провести с американской стороной переговоры об этом. Об этом говорится в распоряжении Путина, опубликованном на портале правовой информации.

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"Принять предложение правительства Российской Федерации о заключении международного договора о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в распоряжении.

МИДу президент также поручил по достижении договоренности с США о заключении указанного договора обеспечить его заключение.

Распоряжение датировано 25 января.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назначен официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации соглашения, следует из другого распоряжения Путина, датированного 26 января.

26 января пресс-служба Кремля сообщила, что Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Затем президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден обсудили это по телефону и выразили удовлетворение в связи с достигнутыми договоренностями.

В Госдуме во вторник заявили, что готовы уже в течение недели провести всю процедуру ратификации продления Договора об СНВ-3. Вечером во вторник Путин внес в Думу законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет.

СНВ-3 - договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Он действует с 5 февраля 2011 года. Действие договора завершится 5 февраля 2021 года, если решение о его продлении не будет принято.

МИД Кремль Джо Байден Владимир Путин Госдума Сергей Рябков

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