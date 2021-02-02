SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Оплатит миссию американский "фанат космоса" Джаред Айзекман

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Компания SpaceX Илона Маска объявила, что не раньше IV квартала 2021 года планирует запустить на орбиту ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с полностью гражданским экипажем в рамках коммерческой программы Inspiration4. На орбиту полетят четверо.

Предполагается, что они проведут на орбите несколько дней, совершая оборот вокруг Земли раз в 90 минут.

Участие в запуске уже оплатил создатель и гендиректор американской компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, "умелый пилот и искатель приключений". Он также проспонсирует полет для трех остальных участников, которых еще не выбрали. На подбор команды SpaceX выделила еще 26 дней. Подать заявку на участие в конкурсе на место в экипаже можно на сайте проекта.

АР сообщает, что 37-летний Айзекман с детства "болеет" космосом. В 2008 году он летал в Казахстан, чтобы посмотреть на запуск "Союза" на Байконуре, а несколько лет спустя был свидетелем одного из последних запусков космических челноков NASA.

Бизнесмен 1 февраля объявил, что в результате миссии Inspiration4 он планирует собрать $100 млн пожертвований в пользу детской больницы St. Jude в Мемфисе, которая занимается изучением и исследованием онкологических заболеваний. Еще столько же он передаст больнице из личных средств.

АР уточняет, что Айзекман уже выбрал сотрудницу этой больницы в качестве участника миссии. Третий член экипажа будет случайным образом выбран из тех, кто в течение февраля сделает пожертвование St. Jude. Четвертым участником станет владелец одной из компаний, которая пользуется услугами Shift4 Payments, поставщика интегрированных решений для обработки платежей и технологических решений.

Отличие Inspiration4 от других проектов по запуску космических туристов на орбиту заключается в том, что туристов не будут сопровождать профессиональные астронавты.

Участникам миссии обещают платную подготовку в Space X, в рамках которой они освоят использование Falcon 9 и Dragon в том числе в условиях невесомости и микрогравитации, изучат орбитальную механику, пройдут стресс-тесты, а также пройдут тренировку на случай экстренных случаев. Впрочем, компания обещает обеспечить тщательный контроль за каждой стадией полета.

Предполагается, что пуск миссии пройдет с мыса Канаверал, и несколько дней спустя корабль приводнится у побережья Флориды.