Глава госдепа США осудил высылку дипломатов из России

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Решение России выслать трех европейских дипломатов – неоправданное и нарушает международные обязательства, заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.

"США осуждают выдворение трех европейских дипломатов из России за то, что они наблюдали за январскими протестами", – написал он в твиттере.

Блинкен назвал это решение РФ необоснованным. "Это – еще один шаг России, нарушающий ее международные обязательства", – считает госсекретарь.

В МИД РФ в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.