Специалисты выявили уже около 40 тыс. мутаций коронавируса
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 40 тысяч мутаций коронавируса выявлено к настоящему моменту, часть из них получает распространение, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Мы видим большое количество накопленных мутаций SARS-CoV-2. В настоящее время база мутаций вируса насчитывает около 40 тыс. различных вариантов, большинство из которых являются уникальными, но часть из них получает распространение", - сказала Руженцова в четверг в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".
Она добавила, что в разных странах преобладают различные варианты вируса. "Но мы понимаем, что тут необходимо готовиться к тому, что новый какой-то штамм коронавируса будет распространяться по различным территориям", - сказала эксперт.
По ее словам, появление новых штаммов может привести к быстрому распространению вирусной нагрузки.
"И мы понимаем, что в какой-то момент может не хватить антительного ответа, который получается после перенесенного заболевания или после вакцинации, и мы должны быть готовы к тому, что, может, придется модифицировать вакцины и отслеживать применение терапии", - сказала Руженцова.