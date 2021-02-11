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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
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Специалисты выявили уже около 40 тыс. мутаций коронавируса

Специалисты выявили уже около 40 тыс. мутаций коронавируса
Фото: Peter Endig/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 40 тысяч мутаций коронавируса выявлено к настоящему моменту, часть из них получает распространение, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Мы видим большое количество накопленных мутаций SARS-CoV-2. В настоящее время база мутаций вируса насчитывает около 40 тыс. различных вариантов, большинство из которых являются уникальными, но часть из них получает распространение", - сказала Руженцова в четверг в ходе семинара "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

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Она добавила, что в разных странах преобладают различные варианты вируса. "Но мы понимаем, что тут необходимо готовиться к тому, что новый какой-то штамм коронавируса будет распространяться по различным территориям", - сказала эксперт.

По ее словам, появление новых штаммов может привести к быстрому распространению вирусной нагрузки.

"И мы понимаем, что в какой-то момент может не хватить антительного ответа, который получается после перенесенного заболевания или после вакцинации, и мы должны быть готовы к тому, что, может, придется модифицировать вакцины и отслеживать применение терапии", - сказала Руженцова.

Хроника коронавируса. Февраль.

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