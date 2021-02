Что случилось этой ночью: вторник, 16 февраля

Снижение заболеваемости COVID-19 в мире, создание комиссии по расследованию штурма Капитолия, новые подозрения российских хакеров

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВОЗ зафиксировала наименьшее недельное число новых случаев COVID-19 с октября. По словам директора ВОЗ, количество выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом снижается уже пятую неделю подряд, несмотря на сообщения о мутациях вируса COVID-19. Еще один новый штамм с "потенциально тревожным набором мутаций", которые делают вирус более устойчивым к антителам, снова был выявлен в Великобритании.

- Нэнси Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия. Спикер палаты представителей уточнила, что комиссия займется расследованием "фактов и причин, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года", и "вмешательства в мирную передачу власти". Подобная комиссия работала после терактов 11 сентября 2001 года.

- Французская спецслужба заподозрила в кибератаке хакеров из Sandworm. На Западе эту группировку связывают с Россией. Целью хакеров с 2017 по 2020 год, предположительно, становились крупные французские компании: EDF и Total, работающие в сфере энергетики, и Thales, выпускающая оборонную продукцию. Пока прямых обвинений в адрес России Франция не выдвигала.

- Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин покинет свой пост с 1 марта. По словам чиновника, он пока не принял решение о дальнейшей работе.

- Ракета-носитель Falcon компании SpaceX стартовала на орбиту еще с 60 интернет-спутниками Starlink. Первая многоразовая ступень ракеты упала в океан при попытке посадки на платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. Примерно через 1 час 5 минут после запуска, состоявшегося в 6:59 мск, ракета должна вывести 19-ю партию спутников на орбиту.