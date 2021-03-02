Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Роскомнадзор подаст в суд на Twitter. Ведомство составило протоколы о том, что соцсеть не удалила запрещенные материалы из открытого доступа. Ранее Роскомнадзор предупреждал Twitter о возможной ответственности.

– Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час. Темпы вакцинации не позволяют защитить всех граждан в короткие сроки. Каждый день в Бразилии умирает из-за коронавируса не меньше тысячи человек.

– Список профессий и специальностей в колледжах сократят в два раза. Программы обучения объединят или трансформируют. В министерстве обещают, что это не приведет к потере компетенций и навыков.

– Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта. Они считают, что сегодня государство инвестирует слишком мало денег в развитие таких технологий. Сегодня США ждут атаки искусственного интеллекта других стран.