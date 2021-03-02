МИД РФ пообещал ответ на новые санкции США

Москва не гарантирует, что реакция будет симметричной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Москва отреагирует на новые санкции США, но это будет не обязательно симметричный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

"Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы", - заявила Захарова.

По ее мнению, новые санкции - это "повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела", а также попытка "культивировать образ внешнего врага" на фоне внутренних проблем в США. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не намерена мириться с этим.

"Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - предупредила она.

Захарова добавила, что политика Белого дома "лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания".

"Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем", - говорится в комментарии.

В заключение Захарова назвала Вашингтон "серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения" и в связи с этим отказала Соединенным Штатам в праве "читать нотации" другим странам.

Новые санкции ЕС и США

Во вторник, 2 марта, Евросоюз, а вслед за ним и США объявили о введении санкций против российских официальных лиц из-за преследования оппозиционного политика Алексея Навального.

Евросоюз включил в санкционный список главу СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и заморозку банковских активов в ЕС.

Соединенные Штаты ввели ограничения против семи официальных лиц из РФ: первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина. Американские активы попавших в санкционный список (при наличии) замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Также в санкционный список попали три российских НИИ: 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт министерства обороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. По мнению Вашингтона, эти организации "содействовали распространению оружия массового уничтожения или его способа доставки, или создавали риск подобного содействия".

Кроме того, правительственным финансовым организациям США в рамках санкций запрещается предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и любую иную финансовую помощь, кроме срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров). Также вводится запрет на поставки оружия России и финансирование иностранных военных программ при участии РФ,. Последний пункт, по оценкам экспертов, носит формальный характер, поскольку Вашингтон и так не предоставляет Москве ни оружия, ни военного финансирования.