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Пашинян опять отправил предложение назначить Давтяна главой Генштаба

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян во второй раз направил президенту Армену Саркисяну предложение о назначении на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил Артака Давтяна.

"Премьер-министр направил обратно в администрацию президента новое предложение с обоснованиями правительства относительно возражений президента", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Президент Армении Саркисян в четверг не подписал указ о назначении Давтяна на должность начальника Главного штаба ВС и вернул с возражениями предложение премьер-министра о назначении.

10 марта Пашинян направил президенту республики ходатайство о назначении генерал-лейтенанта Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.

В минувшую среду правительство Армении заявило, что Оник Гаспарян освобожден от должности начальника ГШ ВС силой закона. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд.

Как сообщалось, обязанности начальника Главного штаба ВС Армении временно исполняет генерал-лейтенант Степан Галстян.

Армения Никол Пашинян Армен Саркисян Артак Давтян

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