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Почти 200 человек были задержаны в Белоруссии в субботу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии в субботу задержали более 190 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В списке правозащитников по состоянию на 23:45 было 195 человек, в том числе несколько журналистов. Большинство задержаний произошло в Минске. Часть задержанных к настоящему моменту отпустили.

В субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.

Днем в белорусском МВД подтвердили задержание более 100 человек за нарушение административного законодательства (одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка).

При этом в милиции заявили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.

Белорусские протесты

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа прошлого года, когда прошли выборы президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Белоруссия Минск Весна

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