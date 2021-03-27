Почти 200 человек были задержаны в Белоруссии в субботу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии в субботу задержали более 190 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В списке правозащитников по состоянию на 23:45 было 195 человек, в том числе несколько журналистов. Большинство задержаний произошло в Минске. Часть задержанных к настоящему моменту отпустили.

В субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.

Днем в белорусском МВД подтвердили задержание более 100 человек за нарушение административного законодательства (одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка).

При этом в милиции заявили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.