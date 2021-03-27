Почти 200 человек были задержаны в Белоруссии в субботу
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии в субботу задержали более 190 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
В списке правозащитников по состоянию на 23:45 было 195 человек, в том числе несколько журналистов. Большинство задержаний произошло в Минске. Часть задержанных к настоящему моменту отпустили.
В субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.
Днем в белорусском МВД подтвердили задержание более 100 человек за нарушение административного законодательства (одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка).
При этом в милиции заявили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.
Белорусские протесты
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа прошлого года, когда прошли выборы президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными.
Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.