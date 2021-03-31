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Госдепартамент США приказал своим служащим покинуть Мьянму

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент во вторник приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с военным переворотом, который произошел в стране 1 февраля.

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В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что начавшиеся в феврале протесты против власти военных будут продолжаться.

14 февраля госдеп разрешил госслужащим покидать Мьянму добровольно. Теперь это является обязательным условием. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.

Госдепартамент также рекомендовал гражданам США избегать поездок в Мьянму из-за обострения гражданских беспорядков и вооруженного насилия.

В Мьянме 1 февраля военные ввели на год чрезвычайное положение и арестовали гражданское руководство страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Вооруженные силы сформировали новый кабинет министров. Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейский Не менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма США

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