Иран заменит центрифуги на аварийном ядерном объекте на более современные

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - После отключения электроэнергии на ядерном объекте в Натанзе, которое Тегеран считает саботажем и "ядерным терактом" со стороны Израиля, Иран приступил к замене центрифуг на предприятии на более мощные и современные, сообщил журналистам официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Все центрифуги, которые вышли из строя на площадке в Натанзе, были типа IR-1. Наши ядерные эксперты оценивают ущерб, но я могу заверить вас, что Иран заменит поврежденные центрифуги по обогащению урана в Натанзе на более современные", - заявил дипломат на брифинге.

Центрифуги IR-1 относятся к первому поколению, которое считается более уязвимым для диверсий и перебоев.

Постпред Исламской Республики Иран (ИРИ) при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади написал в своем твиттере, что процесс замены уже начался. Он добавил, что Тегеран проинформирует МАГАТЭ о мерах, которые будут приняты в ответ на израильский саботаж.

Полуофициальный иранский сайт Nournews сообщил, что подозреваемый в причастности к отключению электричества в одном из производственных цехов подземного завода в Натанзе, уже идентифицирован, "принимаются необходимые меры для ареста этого человека".

В то же время глава иранской атомной энергетики Али Акбар Салехи заявил, что в Натанзе для того, чтобы компенсировать отключение электроснабжения, была активирована аварийная система электроснабжения, и процесс обогащения урана на объекте не прекращался.

В понедельник министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф открыто обвинил в инциденте Израиль и пообещал отомстить.

Многочисленные израильские СМИ цитируют неназванные источники, утверждающие, что разведывательная служба Израиля провела успешную диверсионную операцию в Натанзе, потенциально отложив там работы по обогащению урана на месяцы.

Тель-Авив выступает против возвращения США в ядерную сделку с Ираном, из которой они вышли при президенте Дональде Трампе. На прошлой неделе Иран и участники соглашения провели переговоры, направленные на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на фоне обещаний президента Джо Байдена восстановить в нем членство США.

Иран после выхода Вашингтона из соглашения и восстановления санкций против него пошел на отход от своих обязательств по СВПД, в частности, в области обогащения урана. Тегеран настаивает на отмене американских санкций в качестве предварительного условия возвращения к выполнению условий сделки. Вашингтон считает необходимым обратный порядок действий.

Переговоры по СВПД, первый раунд которых называют "конструктивным", должны возобновиться в среду.