СМИ сообщили об атаке на израильское судно у побережья ОАЭ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - На израильское торговое судно в Аравийском море у берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ была осуществлена атака, сообщает во вторник телеканал Al Mayadeen.

Корабль был атакован ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника, заявил телеканал, ссылаясь на израильский "Канал 12".

Судно получило незначительные повреждения. Пострадавших среди экипажа нет, отметил телеканал Al Arabiya.

Между Ираном и Израилем обострился конфликт из-за инцидента на ядерном объекте в Натанзе. Ранее, 11 апреля, на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе произошел инцидент в системе распределения электроэнергии. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе оказался проявлением "ядерного терроризма". В понедельник, 12 апреля, Зариф заявил, что Израиль несет ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе, и Тегеран в связи с этим обещает предпринять ответные меры.