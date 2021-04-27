Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Локдаун в Турции, готовность России выйти из ДОН, увольнение главврача после издевательств медсестер над пациенткой

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая, предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, пока все идет к развалу ДОН, но Москва может изменить решение, если "США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор".

- В Турции введен локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19. С 29 апреля по 17 мая школы переходят на дистанционное обучение, запрещены поездки между регионами, закрываются офисы. В понедельник в Турции выявили более 37 тыс. новых случаев коронавируса.

- В Москве уволен главврач больницы, где пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой. Столичный депздрав по итогам внутренней проверки признал действия сотрудников недопустимыми. Сотрудники, фигурировавшие в видео, уволены.

- В Пентагоне отметили, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной. При этом определить, отведет ли РФ от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, в США пока не могут.

- Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов, сообщил посол РФ в Австрии. Пока согласовано до 14 в неделю нерегулярных авиаперевозок до конца октября. На возобновление регулярного авиасообщения будет влиять ситуация с коронавирусом как в России, так и в Австрии.