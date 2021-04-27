Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:32Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Локдаун в Турции, готовность России выйти из ДОН, увольнение главврача после издевательств медсестер над пациенткой

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая, предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, пока все идет к развалу ДОН, но Москва может изменить решение, если "США внятно и недвусмысленно сообщат о своем решении вернуться в Договор".

- В Турции введен локдаун из-за роста заболеваемости COVID-19. С 29 апреля по 17 мая школы переходят на дистанционное обучение, запрещены поездки между регионами, закрываются офисы. В понедельник в Турции выявили более 37 тыс. новых случаев коронавируса.

- В Москве уволен главврач больницы, где пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой. Столичный депздрав по итогам внутренней проверки признал действия сотрудников недопустимыми. Сотрудники, фигурировавшие в видео, уволены.

- В Пентагоне отметили, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной. При этом определить, отведет ли РФ от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, в США пока не могут.

- Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов, сообщил посол РФ в Австрии. Пока согласовано до 14 в неделю нерегулярных авиаперевозок до конца октября. На возобновление регулярного авиасообщения будет влиять ситуация с коронавирусом как в России, так и в Австрии.

Новости

Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

Пентагон отметил, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Пандемия коронавируса

ВОЗ направила 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Пандемия коронавируса

Турция ввела локдаун до середины мая из-за роста COVID-заболеваемости

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции
Дипломатическое противостояние

Макрон поддержал партнеров Франции на фоне высылки из РФ европейских дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');