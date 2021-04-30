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Генсекретарь ОДКБ заявил необходимости прекращения конфликта на границе Таджикистана и Киргизии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии должен быть прекращён, разрядить ситуацию нужно мирным путем, заявил в четверг генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

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"В ОДКБ считают, что данный конфликт должен был прекращён. Его нужно решить мирным путём. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта", - сказал Зась, слова которого цитирует пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "в ОДКБ подробно, внимательно следят и изучают ситуацию на таджикско-киргизской границе".

"Находившийся сегодня в Душанбе генеральный секретарь ОДКБ обсудил сложившуюся ситуацию с секретарями советов безопасности Таджикистана и Киргизии Насрулло Махмудзодой и Рыскелди Мусаевым", - отметил Зайнетдинов.

Ранее сообщалось, что в четверг на границе Киргизии и Таджикистана между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

В четверг в Душанбе Комитет секретарей советов безопасности государств-членов высказался за наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ в борьбе с терроризмом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане. Двумя днями ранее, 27 апреля, в столице Таджикистана состоялось заседание Совета министров обороны стран ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Киргизия Таджикистан Станислав Зась

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