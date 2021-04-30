Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 124 человек

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших граждан Киргизии в результате конфликта на границе в Таджикистаном достигло 124 человек, сообщает в пятницу Минздрав страны.

"На 7:00 (4:00 мск) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 124 человека, из них три человека скончались", - сообщили в Минздраве.

По данным медиков, 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

"Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные", - отметили в Минздраве.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.