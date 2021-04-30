Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на киргизско-таджикском участке государственной границы стабилизировалась и находится под контролем президента Киргизии Садыра Жапарова, говорится в сообщении пресс-службы главы государства, распространенном в пятницу.

Она добавила, что в Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьером Киргизии Артемом Новиковым, она с момента своего прибытия "предприняла ряд мер по урегулированию конфликта".

В пресс-службе отметили, что созданные по инициативе правительств двух стран комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, обсудив причины и последствия инцидента, подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта, а также отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации. Предпринимаются меры по недопущению эскалации напряженности на госгранице.

"Инцидент на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области продемонстрировал сплоченность киргизского народа, патриотизм и стремление наших граждан помочь своим присутствием в урегулировании конфликта. За прошедшие сутки многие граждане Кыргызстана изъявили желание отправиться в приграничный район и оказать посильную помощь в решении конфликта", - отметили в пресс-службе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.

По последним данным Минздрава Киргизии, 13 человек погибли, всего число пострадавших достигло 134.