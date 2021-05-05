Что случилось этой ночью: среда, 5 мая

Воздушная атака Израиля по сирийскому пригороду, прекращение работы трех российских телеканалов в Белоруссии, запрос Дерека Шовена о новом судебном разбирательстве

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генпрокурор Чехии Павел Земан допустил приостановку дела о взрывах во Врбетице, если Чехии не удастся допросить подозреваемых.

- Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей. На сайте управления Роспотребнадзора по Москве сообщается, что 1232 гражданина, вернувшиеся из-за границы, не внесли результаты теста на COVID-19 на портал госуслуг в течение 3-х дней после прилета. По этой причине они получили штрафы.

- Мирный житель погиб и двое ранены в результате атаки Израиля по сирийскому пригороду Латакия. В ответ на атаку ПВО Сирии сбили несколько израильских ракет.

- Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии. Телепрограммы Russian Musicbox, Candyman и "Мама" исключены из списка разрешенных к распространению в связи с истечением срока действия разрешения на вещание.

- В Госдуму внесли проект о запрете участвовать в работе иностранных НПО. Согласно документу, гражданам России и российским юрлицам будет полностью запрещено принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в РФ нежелательными.

- Экс-полицейский Дерек Шовен подал запрос на новый судебный процесс по делу о смерти Джорджа Флойда. Эрик Нельсон, адвокат Шовина, утверждает, что неправомерное поведение присяжных и досудебная огласка частично привели к осуждению его подзащитного.