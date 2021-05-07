Япония может одобрить применение вакцин AstraZeneca и Moderna в мае

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Чиновники Минздрава Японии планируют к концу мая решить вопрос об одобрении использования в Японии вакцин AstraZeneca и Moderna, сообщила газета Nikkei в пятницу.

К настоящему времени в стране официально разрешено применять только вакцину Pfizer.

Премьер-министр Есихидэ Суга ранее обещал обеспечить достаточное количество доз вакцины для 126-миллинного населения страны к июню, до начала Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться 23 июля.