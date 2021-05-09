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Главы РФ и Белоруссии подтвердили настрой на укрепление отношений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре в воскресенье обсудили внутреннюю ситуацию в Беларуси и РФ, а также договорились о новой встрече в ближайшее время.

"Лукашенко и Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили "график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации".

"В развитие переговоров Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - отмечено в сообщении пресс-службы.

В нем также сказано, что Лукашенко и Путин обменялись поздравлениями к 9 мая.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко и Путиным был "затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества". "Лидеры будут находиться в постоянном личном контакте", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "главы государств обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, почеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу".

Владимир Путин Александр Лукашенко Россия Белоруссия

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