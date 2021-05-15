Армия обороны Израиля заявила, что Иран поставляет оружие боевикам из Газы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Иран не занимается организацией атак палестинских бойцов из сектора Газа на Израиль, но поставляет им вооружение, заявил в субботу представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Они не занимаются организацией конкретных действий, и они не контролируют ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" (запрещенная в РФ организация), но они крупнейшие поставщики оружия и "Исламскому джихаду" (запрещенная в РФ организация), и ХАМАСу", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о роли Ирана в конфликте.

Бойцы палестинских группировок с понедельника запустили в сторону Израиля из сектора Газа 2,8 тыс. ракет. Израиль с понедельника проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы.