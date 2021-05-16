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Байден призвал Палестину прекратить обстрелы Израиля

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС должно прекратить ракетные обстрелы Израиля, США выступают за урегулирование ближневосточной проблемы путем переговоров, заявил президент США Джо Байден в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил Белый дом.

"Президент Байден проинформировал президента Аббаса о дипломатическом участии США в продолжающемся конфликте и подчеркнул необходимость прекращения ХАМАС ракетных обстрелов Израиля", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

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Стороны обсудили нынешнюю напряженность в Иерусалиме и на Западном берегу Иордана и выразили общее желание, чтобы "Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и происхождения", отметил Белый дом. Они выразили свою общую озабоченность тем, что в результате продолжающегося насилия гибнут ни в чем не повинные гражданские лица, включая детей.

Байден "выразил поддержку шагам, направленным на обеспечение палестинскому народу возможности "пользоваться достоинством, безопасностью, свободой и экономическими возможностями, которых он заслуживает", говорится в сообщении.

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Белый дом сообщил также, что Байден провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе которой "подтвердил свою решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС и других террористических группировок в Газе", а также "высказался в поддержку решения о создании двух государств".

Президент проинформировал Нетаньяху о взаимодействии Вашингтона на высоком уровне с региональными партнерами по этому вопросу и обсудил текущие дипломатические усилия. Одновременно американский президент "выразил обеспокоенность по поводу безопасности журналистов и подчеркнул необходимость обеспечения их защиты".

Как сообщалось, израильские ВВС нанесли удар по зданию в секторе Газа, где располагались офисы местных и международных СМИ, при этом журналисты покинули здание до атаки. В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие. Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.

США Джо Байден Палестина Израиль Махмуд Аббас ХАМАС Биньямин Нетаньяху

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