Болезни системы кровообращения у больных COVID в 5 раз повышают риск смерти

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заразившись коронавирусом, умирают в пять раз чаще пациентов без этих заболеваний, сообщил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

"Вероятность летального исхода у госпитализированных с COVID-19 пациентов с болезнями системы кровообращения выше в пять и более раз, а пациенты с артериальной гипертонией в два раза чаще нуждаются в кислородной поддержке", - сказал Бойцов журналистам в среду.

Он отметил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями "имеют чрезвычайно высокий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода, чаще нуждаются в госпитализации в стационары, чем люди без этих заболеваний".

"При этом у каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента имеется то или иное сердечно-сосудистое заболевание. К слову сказать, только 15% госпитализированных пациентов с коронавирусом имеют в анамнезе болезни лёгких", - сказал Бойцов.

Поэтому, по его словам, "пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию, которая позволит избежать заболевания и сама по себе не несет никаких дополнительных рисков в плане побочных реакций".