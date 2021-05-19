Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Болезни системы кровообращения у больных COVID в 5 раз повышают риск смерти

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заразившись коронавирусом, умирают в пять раз чаще пациентов без этих заболеваний, сообщил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

"Вероятность летального исхода у госпитализированных с COVID-19 пациентов с болезнями системы кровообращения выше в пять и более раз, а пациенты с артериальной гипертонией в два раза чаще нуждаются в кислородной поддержке", - сказал Бойцов журналистам в среду.

В РоссииЛетальность от инсультов в Петербурге в 2020 г. выросла на фоне COVIDЧитать подробнее

Он отметил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями "имеют чрезвычайно высокий риск тяжелого течения COVID-19 и летального исхода, чаще нуждаются в госпитализации в стационары, чем люди без этих заболеваний".

"При этом у каждого второго госпитализированного с COVID-19 пациента имеется то или иное сердечно-сосудистое заболевание. К слову сказать, только 15% госпитализированных пациентов с коронавирусом имеют в анамнезе болезни лёгких", - сказал Бойцов.

Поэтому, по его словам, "пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями жизненно необходимо пройти вакцинацию, которая позволит избежать заболевания и сама по себе не несет никаких дополнительных рисков в плане побочных реакций".

Хроника коронавируса. Май.

12
17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".
Хроника 09 января 2020 года – 19 мая 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Минздрав РФ

Новости по теме

Новости

Путин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке

Путин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке

Хуснуллин счел нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

Хуснуллин счел нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

Путина попросили сдвинуть Всероссийскую перепись на октябрь

Медведев счел, что людей иногда можно обязывать вакцинироваться

Буря в Петербурге повалила 161 дерево

Буря в Петербурге повалила 161 дерево

Россиян обяжут сообщать Росгвардии об основаниях для аннулирования лицензии на оружие

В Минюсте сочли, что перенос СИЗО из городов оградит детей от "уголовного уклада"

В Минюсте сочли, что перенос СИЗО из городов оградит детей от "уголовного уклада"

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

РФ собралась присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

Дума ужесточила ответственность за разглашение данных о защите силовиков

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');