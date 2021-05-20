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США обсуждают размещение дополнительных сил в Польше

США обсуждают размещение дополнительных сил в Польше
Фото: Алексей Панциков/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон обсуждает размещение дополнительных сил в Польше, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я вчера поинтересовался у (госсекретаря США - ИФ) Тони Блинкена на этот счет: обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных существенных сил в Польше, – что будет прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО от 1997 года", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции в Рейкьявике.

"Надеюсь, что все страны НАТО понимают, что это не двусторонний вопрос, а вопрос, который затрагивает многосторонние обязательства блока перед РФ", - добавил он.

Разговор Лаврова и Блинкена состоялся накануне на "полях" министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике. Они общались почти два часа. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США. До этого стороны дважды общались по телефону.

В августе прошлого года бывший глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что США договорились о переброске на ротационной основе в Польшу дополнительно еще 1 тысячи американских военных. Тогда он напомнил, что в Польше на ротационной основе находились примерно 4,4 тыс. американских военных.

Сергей Лавров Энтони Блинкен

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