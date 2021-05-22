Испания отменит ограничения для британских и японских путешественников

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Испания заявила, что официально отменяет ограничения для британских и японских путешественников с понедельника, передает BBC News.

Правительство заявляет, что Великобритания и Япония войдут в список стран, жители которых смогут избежать ограничений на поездки в ЕС. Однако британским туристам, направляющимся в Испанию, все равно придется пройти карантин по возвращении.

Правительство Великобритании со своей стороны настоятельно рекомендует воздерживаться от несущественных поездок в большинство других стран ЕС, включая Испанию. В соответствии с "системой светофоров" Великобритании людям рекомендуется избегать "желтых" и "красных" стран, где риск заражения COVID-19 выше.

Туризм в Португалии и Испании в значительной степени зависит от британских туристов летом. Путешественники из Англии, Шотландии и Уэльса начали летать в Португалию в прошлый понедельник. Премьер-министр Педро Санчес добавил, что снятие этих ограничений должно позволить летнему туризму Испании достичь 30-40% от уровня 2019 года.