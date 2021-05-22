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Приложения для знакомств подарят вакцинированным пользователям из США премиум-опции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белый дом надеется, что американцы будут активнее делать прививки от коронавируса благодаря преимуществам, которые будут давать вакцинированным пользователям из США приложения для знакомств, сообщает Axios.

По данным издания, в программе участвуют Tinder, OkCupid, Bumble, Badoo, BLK, Hinge, Chispa, Match и Plenty of Fish. Сервисы предлагают разные бонусы - от виртуальных бейджей до бесплатного доступа к платным функциям. Например, Tinder будет бесплатно давать вакцинированным пользователям "суперлайк" - он означает более сильную симпатию, чем обычный "лайк". Кроме того, почти во всех приложениях появятся стикеры и возможность указать в профиле, что человек вакцинирован.

Согласно исследованию OkCupid, данные которого приводит Axios, люди, которые вакцинированы или планируют вакцинироваться, получают на 14% больше совпадений, чем люди, которые не планируют сделать прививку.

Издание напоминает, что целью Белого дома является вакцинация хотя бы одной дозой до 4 июля 70% американцев. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 160 миллионов человек - около 48% населения США - получили по крайней мере одну дозу вакцины, почти 127 миллионов человек - около 38% населения США - полностью вакцинированы.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 мая 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус

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