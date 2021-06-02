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Омичам предложили бесплатные билеты в цирк за вакцинацию от COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минздрав Омской области объявил, что жители региона могут получить бесплатные билеты в цирк, если в здании цирка привьются от коронавируса в специально открытом медкабинете.

Они получат сертификат на программу "Цирк со львами".

В акции участвует "Омский государственный цирк". Она проводится со 2 июня по 11 июля. Ее участники получат 1000 бесплатных билетов.

В Минздраве заверили, что в медкабинете, оборудованном в цирке, есть все условия для хранения вакцины: рециркулятор, переносной морозильник и холодильное оборудование.

"У нас здесь есть большой запас вакцин "Кови-Вак" и "Спутник-V", по мере необходимости мы будем пополнять его, чтобы хватило для всех желающих. Мы делаем прививки и в своей поликлинике, но не каждый человек захочет идти для этого в медучреждение, боясь большого скопления людей, поэтому организация такого медицинского кабинета в здании цирка прямо в центре города позволит многим омичам без очереди поставить прививку", - цитирует пресс-служба Минздрава главврача городской поликлиники №10 Татьяны Казанцевой.

Директор цирка Елена Агафонова, в свою очередь, отметила, что цель акции - защитить зрителей и артистов от инфекции, ускорить вакцинацию и как следствие - возвращение нормальной жизни "без масочного режима, ограничений, закрытых границ". "Это наша благодарность ответственным омичам", - сказала она.

По данным Минздрава Омской области, в регионе с начала пандемии выявили 47 629 случаев заболевания COVID-19, 1439 заразившихся умерли. Обе дозы прививки от коронавируса получили 171 453 человека.

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Омский госцирк Омская область Минздрав коронавирус КовиВак Спутник V

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