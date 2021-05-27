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Лавров призвал Запад не демонизировать власти Белоруссии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны Запада отказаться от попыток демонизации нынешнего руководства Белоруссии.

"Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - сказал глава МИД РФ в четверг на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "белорусские власти четко сказали, с первых же минут после этого инцидента (с самолетом Ryanair - ИФ) о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов".

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"Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, знаете, ну просто по дипломатическим меркам неприлично, да и по человеческим меркам тоже", - считает глава российского МИД.

Как он отметил, эти страны "громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями".

"Но требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании", - сказал Лавров.

По его словам, "это манеры, которые, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу".

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе София Сапега. Их обоих задержали власти Белоруссии.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В 2020 году власти в Минске включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии, которые начались в августе 2020 года после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Хроника 23 – 27 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Сергей Лавров МИД РФ Белоруссия Ryanair

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