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Литовские автоперевозчики продолжат ездить через Белоруссию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Литовские автоперевозчики продолжат ездить через Белоруссию, несмотря на запрет авиакомпаниям страны летать через белорусское воздушное пространство и рекомендации МИД Литвы к согражданам не ездить в эту страну.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Такое мнение в интервью BNS высказал президент литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас.

Он добавил, что стало трудно пересекать белорусскую границу, поскольку при въезде белорусские таможенники очень активно проверют въезжающие грузовики. Очереди на литовско-белорусской границе в последние дни стали длиннее, отметил Аустинскас. Он полагает, что реакция белорусской таможни на реакцию Вильнюса на инцидент с самолетом Ryanair будет лучше видна примерно через неделю.

После вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания находившегося на его борту оппозиционера Романа Протасевича, власти Литвы потребовали освободить всех задержанных. Литовский МИД рекомендовал согражданам покинуть Белоруссию и в нее не ездить. Также Литва отказалась принимать и выпускать рейсы, пролетающие над Белоруссией.

Литовский Минтранс попросил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) признать воздушное пространство Белоруссии небезопасным и начать расследование дела о принуждении Минском к посадке летевшего в Вильнюс пассажирского самолета.

25 мая чиновники мэрии Вильнюса вывесили рядом со зданием горадминистрации бело-красно-белый исторический флаг Белоруссии.

Хроника 23 – 25 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Linava Белоруссия МИД Минск Ryanair Ромас Аустинскас

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