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Во Вьетнаме нашли новый штамм коронавируса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг объявил в субботу об обнаружении в стране нового штамма коронавируса - гибрида индийского и британского штаммов, передает Channel NewsAsia со ссылкой на вьетнамское издание VnExpress.

Как отмечают в Минздраве, новый вариант коронавируса более заразен и легко передается. Предполагается, что именно его появление привело к скачку заболеваемости во Вьетнаме, которому ранее, до появления в стране британского штамма, удавалось сдерживать распространение вируса за счет жестких карантинных мер и массового тестирования.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии во Вьетнаме зарегистрированы более 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов. В стране организована вакцинация: гражданам страны ввели более 1 млн доз вакцин.

О появлении в Великобритании нового штамма стало известно в конце прошлого года. Россия вскоре после этого приостановила авиасообщение с Великобританией и неоднократно продляла действие этой меры, последний раз - до 1 июня. Специалисты пришли к выводу, что британский штамм не приводит к более тяжелому течению болезни, но при этом он более заразный.

Между тем индийский штамм коронавируса спровоцировал катастрофическую ситуацию в Индии: с апреля в стране произошел резкий скачок заболеваемости и смертности от COVID-19. Уже в мае в сутки отмечалось более 400 тысяч случаев заражения, что стало рекордом среди всех стран мира. Больницы не справлялись с нагрузкой, а тела погибших пациентов сжигали на кострах из-за нехватки мощностей крематориев. Самый низкий с апреля прирост заболеваемости за сутки, по данным на утро 28 мая, составил 186 364 случая.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 29 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Вьетнам коронавирус

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