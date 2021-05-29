Во Вьетнаме нашли новый штамм коронавируса

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг объявил в субботу об обнаружении в стране нового штамма коронавируса - гибрида индийского и британского штаммов, передает Channel NewsAsia со ссылкой на вьетнамское издание VnExpress.

Как отмечают в Минздраве, новый вариант коронавируса более заразен и легко передается. Предполагается, что именно его появление привело к скачку заболеваемости во Вьетнаме, которому ранее, до появления в стране британского штамма, удавалось сдерживать распространение вируса за счет жестких карантинных мер и массового тестирования.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии во Вьетнаме зарегистрированы более 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов. В стране организована вакцинация: гражданам страны ввели более 1 млн доз вакцин.

О появлении в Великобритании нового штамма стало известно в конце прошлого года. Россия вскоре после этого приостановила авиасообщение с Великобританией и неоднократно продляла действие этой меры, последний раз - до 1 июня. Специалисты пришли к выводу, что британский штамм не приводит к более тяжелому течению болезни, но при этом он более заразный.

Между тем индийский штамм коронавируса спровоцировал катастрофическую ситуацию в Индии: с апреля в стране произошел резкий скачок заболеваемости и смертности от COVID-19. Уже в мае в сутки отмечалось более 400 тысяч случаев заражения, что стало рекордом среди всех стран мира. Больницы не справлялись с нагрузкой, а тела погибших пациентов сжигали на кострах из-за нехватки мощностей крематориев. Самый низкий с апреля прирост заболеваемости за сутки, по данным на утро 28 мая, составил 186 364 случая.