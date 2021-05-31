Британские власти передумали вводить COVID-паспорта на мероприятиях внутри страны

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти Великобритании откажутся от идеи требовать COVID-паспорта у посетителей крупных мероприятий внутри страны, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

Критики этой инициативы считают неэтичным заставлять людей предъявлять доказательства своего медицинского статуса на общественных мероприятиях.

По данным издания, официальные лица, рассматривающие вопрос о применении COVID-паспортов внутри страны, считают, что шансов принять соответствующий закон нет. Так, собеседник The Daily Telegraph назвал законопроект "мертвым".

Великобритания с февраля изучала вопрос о возможности введения внутри страны сертификатов, которые могли бы подтвердить COVID-статус гражданина. Предполагалось, что они станут обязательными на таких мероприятиях, как футбольные матчи, концерты, фестивали и деловые конференции. Доказательством отсутствия коронавируса было решено считать сделанную прививку, свежий отрицательный тест или антитела после перенесенного COVID-19.

Использование сертификата о вакцинации было принято для поездок за границу, поскольку некоторые страны требуют их для въезда, но вопрос об использовании подобных документов в Великобритании оказался более острым.