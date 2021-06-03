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Транспортная компания США обвинила Китай в кибератаке на метро Нью-Йорка

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Метро Нью-Йорка стало объектом хакерской атаки, которую предположительно осуществили китайские хакеры, связанные с правительством КНР, сообщила The New York Times со ссылкой на транспортную компанию Metropolitan Transportation Authority (МТА).

Как говорится в публикации, чиновники из MTA заявили, что 20 апреля ФБР, Агентство кибербезопасности и охраны инфраструктуры (CISA) и Агентство национальной безопасности выпустили совместное предупреждение о взломе. В результате атаки были затронуты только три из 18 различных систем MTA. Система информации о сотрудниках не была нарушена, и это не повлияет на клиентов или подрядчиков, отметило издание.

По его данным, в кампании участвовали две группы хакеров, предположительно связанных с Китаем, одна из которых, вероятно, действовала под эгидой правительства КНР.

Издание The Hill обратило внимание, что эта новость появилась на фоне нескольких громких кибератак на федеральные агентства и частный бизнес США. Мясоперерабатывающая группа JBS USA была вынуждена прекратить свою деятельность после того, как подверглась нападению хакеров. ФБР установило, что за этим взломом стоят "связанные с Россией" группы REvil и Sodinokibi. Трубопровод Colonial Pipeline был вынужден приостановить деятельность в мае после того, как стал мишенью преступной банды вымогателей DarkSide.

Президент США Джо Байден рассматривает программу борьбы с хакерскими атаками на американские ведомства и предприятия, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, усилия будут направлены на "разрушение инфраструктуры" программ, запускающих вирусы-вымогатели выкупа, а также самих хакерских компаний. Предусматривается также "создание международной коалиции для привлечения к ответственности стран, укрывающих лиц, занимающихся требований выкупа". По словам Псаки, "эти атаки являются примером того, что это не просто проблема Соединенных Штатов, это участники, которые работают над тем, чтобы проникать в системы по всему миру".

США Китай MTA Джо Байден

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