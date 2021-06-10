Япония закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил о закрытии воздушного пространства страны для белорусских авиакомпаний, а также рекомендовал японским авиаперевозчикам направлять самолеты в обход Белоруссии.

"Белорусское правительство не признало принуждение к посадке (самолета Ryanair - ИФ), и нельзя исключать возможность того, что подобное может произойти и в будущем", - сказал Като, слова которого приводит японская телерадиокомпания NHK в четверг.

Сообщается, что генеральный секретарь кабмина Японии порекомендовал японским авиакомпаниям избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

"С учетом того, что принятые белорусскими властями меры нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации, белорусским авиакомпаниям не будет разрешен въезд в Японию. Также, с Белоруссией не будут заключаться какие-либо договоренности об открытии авиамаршрутов", - добавили в телерадиокомпании NHK.

"Генеральный секретарь кабинета министров Като в очередной раз решительно осудил принудительную посадку гражданского самолета белорусскими властями и задержание пассажиров, потребовал немедленного освобождения задержанных журналистов", - отмечает NHK.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка, гражданка РФ София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.