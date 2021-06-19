Посол США в России Салливан приготовился к возвращению в Москву

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американский посол в России Джон Салливан готовится в скором времени вернуться в Москву, говорится в заявлении, распространенном в субботу в твиттере представителем посольства США в России Джейсоном Ребхольцом.

"После важного саммита (США-РФ - ИФ) я с нетерпением жду возможности скоро вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США в России. Мы выполняем политические директивы президента США Байдена, изложенные в Женеве, по таким темам, как стратегическая стабильность, права человека, стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - сказано в заявлении.

Саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

После саммита Россия-США замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца этого месяца.

17 июня представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Антонов уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне.

Как сообщалось, 21 марта в Москву для консультаций прибыл посол РФ в Вашингтоне Антонов, месяц спустя по рекомендации российской стороны Москву покинул посол США в Москве Салливан. Точные сроки их возвращения не назывались.