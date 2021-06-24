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Зеленский отверг причастность Украины к операции по захвату "вагнеровцев"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

"К господину Ермаку у СБУ ноль вопросов. Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея такой операции - это была идея других стран", - сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в четверг на телеканале 1+1.

"Слава богу, что мы проявили субъектность в этом важном вопросе", - сказал он.

По словам Зеленского, в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных "вагнеровцев". "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал он.

По словам Зеленского, Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется".

"Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - сказал Зеленский.

Задержание 33 "вагнеровцев" под Минском

В конце июля прошлого года в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Белорусское госагентство БелТА называло их "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Утверждалось также, что всего в страну прибыли более 200 человек якобы для дестабилизации обстановки в перед выборами президента Белоруссии.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны, а девять из них являются украинскими гражданами. 12 августа Украина официально запросила Белоруссию об экстрадиции 28 бойцов ЧВК "Вагнер", но получила отказ.

Российская сторона сначала отвергла обвинения Минска, а потом назвала произошедшее провокацией украинских спецслужб. Киев отверг эту версию.

Вскоре после выборов в августе Белоруссия передала РФ 32 задержанных в Белоруссии россиянина. 33-й "вагнеровец", который, помимо российского гражданства имеет еще и белорусское, остался на территории этой страны, сообщала Генпрокуратура РФ.

Украина Белоруссия Россия Владимир Зеленский

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